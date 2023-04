Vetoquinol é patrocinadora master do Desafio da Pecuária Responsável, que premiará melhor projeto sustentável para pecuária de leite ou corte

A Vetoquinol Saúde Animal, uma das 10 maiores indústrias veterinárias do mundo torna-se patrocinadora do projeto Pecuária Responsável, que selecionará a melhor proposta de prática de sustentabilidade e gestão para a pecuária de corte ou de leite. O projeto está com inscrições abertas no site www.pecuariaresponsavel.com até o próximo dia 30 de maio. As 10 ideias selecionadas receberão consultoria gratuita de Mauricio Palma Nogueira, diretor da Athenagro. O grande vencedor receberá R$ 15 mil.

“No ano em que completamos 90 anos de história, sendo a mais antiga empresa familiar independente do setor de saúde animal no mundo, temos a satisfação de participar da segunda edição do projeto Pecuária Responsável. O objetivo é incentivar o desenvolvimento de ideias inovadoras, disruptivas, que auxiliem o fortalecimento da pecuária, atividade cada vez mais focada no conceito de ESG, que engloba responsabilidade ambiental, social e de governança”, afirma Antônio Coutinho, gerente de marketing e serviços técnicos da Vetoquinol.

“Mais do que uma exigência dos consumidores, investir em ações sustentáveis é uma necessidade, tendo em vista a necessidade de produzir mais e melhor e em menos tempo, sem ocupar novas áreas. Esperamos a inscrição de projetos aplicáveis, que valorizem a ação das pessoas em prol da produção sustentável”, reforça Coutinho.

O projeto Pecuária Responsável é iniciativa da Phibro Saúde Animal e o comitê técnico é formado pelo Instituto Be.Animal, ABIEC, Athenagro, Notícias do Front e Embrapa Gado de Leite. Os patrocinadores são Vetoquinol, Friboi, Beckhauser e Integral Certificaçoes As inscrições estão abertas até 30 de maio em www.pecuariaresponsavel.com

O projeto

O Pecuária Responsável consiste na elaboração, por parte dos participantes, de ideias executáveis e aplicáveis ligadas às práticas sustentáveis, que tenham as pessoas como motor de transformação. O regulamento completo e o passo a passo para inscrição, desenvolvimento e apresentação do projeto estão disponíveis no site. De junho a setembro, as 10 iniciativas selecionadas nessa primeira fase terão curadoria especial e gratuita de Mauricio Palma Nogueira, da consultoria Athenagro. O grande vencedor será escolhido por voto do público, em outubro. O projeto é apoiado por 130 empresas e entidades de classe ligadas ao setor produtivo.

A Vetoquinol

Fundada há 90 anos, na França, a Vetoquinol Saúde Animal chegou ao Brasil em 2011 e possui fábrica em Aparecida de Goiânia (GO). “Em 12 anos no país, oferecemos soluções e serviços eficientes para os bovinos, sejam eles de corte ou leite, contribuindo para o bem-estar do rebanho, aumento da produção, rentabilidade dos pecuaristas e crescimento da economia”, salienta Antônio Coutinho. “Nesse trajeto, a sustentabilidade tem sido um grande foco das nossas ações.”

Na linha para bovinos de corte, a Vetoquinol se destaca com o premiado brinco mosquicida Fiprotag® 210, que protege de maneira eficaz contra a mosca-dos-chifres, e Contratack® Injetável, altamente eficaz contra verminoses, além de ser um inibidor do desenvolvimento dos carrapatos. Para o gado leiteiro, destaques para Forcyl® e Tolfedine® CS. O primeiro é um antibiótico à base de marbofloxacina; o segundo é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE) de dose única à base de ácido tolfenâmico. Juntos, eles ajudam a combater mastites agudas e outras infecções.