Via Rápida tem 920 vagas em cursos com bolsa-auxílio na região de Campinas

Programa oferece bolsa única de R$ 210, como ajuda de custo aos

alunos; interessados podem se inscrever pela internet até o dia 28 de

agosto

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico, está com 860 vagas abertas em cursos de qualificação

profissional do Via Rápida com bolsa-auxílio única de R$ 210 na

região de Campinas. As inscrições devem ser feitas no site

www.cursosviarapida.sp.gov.br [1] até o dia 28 de agosto.

Os cursos estão disponíveis nos municípios de Águas de São Pedro,

Americana, Campinas, Atibaia, Cabreúva, Itapira, Jundiaí, Limeira,

Mogi Guaçu, Rio Claro e São João da Boa Vista. Podem participar

maiores de 16 anos e residentes do estado de São Paulo. A convocação

dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail e as aulas têm

previsão para início em 4 de agosto. O certificado será entregue aos

alunos com ao menos 75% de presença nas aulas.

O Via Rápida oferece cursos gratuitos de qualificação profissional

para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e

geração de renda. Os cursos são oferecidos de acordo com o mercado de

trabalho de cada região em parceria com os municípios, por meio do

Centro Paula Souza e Senac.

Bolsa-auxílio

Os participantes do programa Via Rápida receberão uma bolsa única de

R$ 210 para ajudar com as despesas, após a realização do curso. Para

receber o auxílio, além de estar desempregado e ter concluído o curso

com frequência mínima de 75%, o estudante não pode estar recebendo

seguro-desemprego. O pagamento será feito por meio do programa Bolsa do

Povo.