Vicar anuncia praças do calendário de suas categorias para temporada 2024

Stock Car, Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil e Turismo Nacional têm circuitos definidos para o ano que vem

Promotora da Stock Car Pro Series, Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil e Turismo Nacional, a Vicar anunciou nesta sexta-feira (1) as praças que comporão os calendários das categorias no ano que vem.

Entre as novidades está a possível estreia da Stock Car em Belo Horizonte, em um novo circuito de rua no entorno do emblemático Estádio do Mineirão. A principal categoria brasileira também deve cruzar a fronteira duas vezes: competirá novamente na Argentina e prevê correr pela primeira vez no Uruguai. A temporada da Stock Car Pro Series começa em três de março, em Goiânia.

Já a categoria de acesso Stock Series traz como novidade uma etapa extra, totalizando sete eventos em 2024, com início em 21 de abril, em Interlagos. A prova será no formato Endurance, com duração e outros detalhes ainda a serem anunciados em breve. No terceiro ano da sua História, o BRB Fórmula 4 Brasil Credenciado pela FIA inicia a temporada em 24 de março, no Velocitta, também apresentando novidades. Serão oito etapas, duas a mais que em 2023, com a categoria competindo pela primeira vez em solo argentino.

Interlagos sediará três etapas da F-4, com destaque para a preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1.

Categoria dos carros mais vendidos do Brasil, a Turismo Nacional é o campeonato da Vicar que apresenta mais inovações no calendário. A temporada terá oito eventos (ao invés de seis) e se inicia no dia 25 de fevereiro, em Goiânia, já com a nova Copa Endurance (corridas de longa duração), que terá duas etapas. A versão sprint tem início em 14 de abril, em Interlagos, e contará com mais seis eventos.

Confira abaixo os calendários. Os locais marcados com asterisco podem ser substituídos em função de fatores como pista em obras, questões de viabilidade não solucionadas na data do evento, ou mesmo opção do organizador por outro local mais apropriado naquele momento:

Stock Car Pro Series

Etapa / Data / Local

1ª – 03/03 – Goiânia (GO)

2ª – 24/03 – Velocitta (SP)

3ª – 21/04 – Interlagos (SP)

4ª – 19/05 – Cascavel (PR)

5ª – 30/06 – Velocitta (SP)

6ª – 28/07 – Goiânia (GO)

7ª – 18/08 – Belo Horizonte (MG) *

8ª – 08/09 – Santa Cruz do Sul (RS) ­*

9ª – 06/10 – Argentina

10ª – 27/10 – Velopark (RS)/Uruguai

11ª – 24/11 – Brasília (DF)

12ª – 15/12 – Interlagos (SP)

Stock Series

Etapa / Data / Local

1ª – 21/04 – Interlagos (SP)

2ª – 19/05 – Cascavel (PR)

3ª – 30/06 – Velocitta (SP)

4ª – 28/07 – Goiânia (GO)

5ª – 08/09 – Santa Cruz do Sul (RS) *

6ª – 24/11 – Brasília (DF)

7ª – 15/12 – Interlagos (SP)

BRB Fórmula 4 Brasil

Etapa / Data / Local

1ª – 24/03 – Velocitta (SP)

2ª – 21/04 – Interlagos (SP)

3ª – 30/06 – Velocitta (SP)

4ª – 28/07 – Goiânia (GO)

5ª – 06/10 – Argentina

6ª – 03/11 – Interlagos (SP) (preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1)

7ª – 24/11 – Brasília (DF)

8ª – 15/12 – Interlagos (SP)

Turismo Nacional

Etapa / Data / Local

1ª etapa Endurance – 25/02 – Goiânia (GO)

1ª etapa Sprint – 14/04 – Interlagos (SP)

2ª etapa Sprint – 26/05 – Cascavel (PR)

3ª etapa Sprint – 21/07 – Goiânia (GO) *

4ª etapa Sprint – 25/08 – Velocitta (SP)

2ª etapa Endurance – 15/09 – Santa Cruz do Sul (RS) *

5ª etapa Sprint – 20/10 – Velopark (RS)

6ª etapa Sprint – 01/12 – Brasília (DF)