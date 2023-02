Vicar e Stock Auto-Service anunciam maior prêmio da história do automobilismo nacional

Os jovens talentos da Stock Series receberam nesta segunda-feira (13) um incentivo extra e muito especial para brigar pelo título de 2023: o campeão da temporada, que se inicia no dia 23 de abril, em Interlagos, receberá como prêmio o orçamento completo para disputar o campeonato da Stock Car Pro Series em 2024.

O prêmio será concedido anualmente pelo Grupo Veloci, proprietário da Vicar, organizadora das duas categorias, através da Stock Auto-Service, rede de serviços automotivos do grupo. A organização já prevê um grid de mais de 15 carros para a temporada 2023 da Stock Series.

Com o anúncio, o prêmio do campeão da Stock Series saltará para cerca de R$ 2,5 milhões, concedidos em dinheiro e equipamentos necessários para a competição. Além disso, o piloto ainda terá cerca de 50% do espaço destinado a patrocinadores em seu carro e macacão para vender a apoiadores. Dessa forma, o jovem talento que se sobressair como o melhor na categoria de acesso alinhará no ano seguinte no mesmo grid no qual estão Rubens Barrichello, Felipe Massa, Tony Kanaan, Cacá Bueno, Daniel Serra, Gabriel Casagrande, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, Marcos Gomes e Felipe Fraga, entre vários outros ídolos do esporte a motor brasileiro.

Impulso para a base – “Ao conceder o maior prêmio do automobilismo brasileiro, nossa intenção é também impulsionar o núcleo formador da base profissional do país: queremos que pilotos em formação tenham um objetivo claro e uma chance real de almejar o ingresso na Stock Car Pro Series com a tranquilidade de ter a temporada paga”, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar.

“Através da sua rede de lojas, a Stock Auto-Service torna-se também uma máquina de vendas e geradora de receitas para fomento do automobilismo brasileiro” diz Fabio Aires, CEO da Stock Auto-Service.

Também para incentivar os jovens pilotos da Stock Series, a Vicar já havia anunciado para 2023 um pacote com 18 corridas e teto de gastos fixado em R$ 750 mil por ano, medida inspirada no Mundial de Fórmula 1.

Dos últimos 19 títulos disputados pela categoria principal, 13 foram conquistados pelos pilotos da Stock Series.

Stock Series, calendário, temporada 2023:

1ª etapa – Interlagos – 23 de abril

2ª etapa – Brasília ou Cascavel – 18 de junho

3ª etapa – Goiânia – 27 de agosto

4ª etapa – Rio Grande do Sul – 17 de setembro

5ª etapa – Velocitta – 29 de outubro

6ª etapa – Interlagos – 17 de dezembro

Formato do fim de semana

Sexta-feira

Shakedown – 10 minutos

1º treino de rookie – 25 minutos

2º treino – 25 minutos

Sábado

3º treino – 25 minutos

Classificação – 10 minutos

Corrida 1 – 25 minutos (grid definido pela 2ª volta mais rápida de cada piloto na classificação)

Domingo

Corrida 2 – 20 minutos (grid definido pela volta mais rápida de cada piloto na classificação)

Corrida 3 – 25 minutos (grid invertido dos oito primeiros da Corrida 2)

Corridas: 18

Status: Campeonato Brasileiro

Motor: V8 de 340cv

Push: 40cv extras

Pneus/ano: 48 unidades

Equipes: dedicada ao piloto

Taxa de inscrição: subsidiada pela organização

Premiação: R$ 2,5 milhões por ano*

Teto de gastos: R$ 750 mil

* Parte em dinheiro e parte em equipamentos, totalizando o valor do prêmio.