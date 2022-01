Vice-governador confirma presença em Cosmópolis nesta sexta-feira

A recepção será às 13h15 no Auditório XV de Outubro que fica na Escola Municipal Educador Paulo Freire.

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), confirmou presença na cidade de Cosmópolis nesta sexta-feira (28). Às 13h15, em Cosmópolis, o Vice-Governador confirmará o lançamento de projetos e obras na cidade, além de entregar títulos de imóveis regularizados e cartões do Bolsa do Povo Educação. A recepção será no Auditório XV de Outubro que fica na Escola Municipal Educador Paulo Freire.

Após confirmação da vinda do vice governador a assessoria de imprensa confirmou que, na ocasião, o político dará autorização de início de obras para as Casas da CDHU, entrega de títulos do Cidade Legal, assinatura da Implantação do PoupaTempo e liberação de infraestrutura.

O vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), também confirmou presença na inauguração do Poupatempo em Artur Nogueira, nesta sexta-feira (28). A unidade irá funcionar no antigo prédio do Detran. A diretoria da Prodesp também estará presente e outras autoridades parlamentares estaduais e nacionais.

O Poupatempo está sendo instalado onde hoje funciona o Departamento de Trânsito (Detran-SP), na Rua Alice Pereira Mansur, nº 51, na Vila Queiroz. Quando inaugurado, agilizará a emissão de documentos, pagamento de taxas e solução de pendências de milhares de nogueirenses. Nesta quarta-feira (26), funcionários da prefeitura trabalham nas imediações do local.

O prefeito de Artur Nogueira Lucas Sia (PSD) já havia anunciado a inauguração com exclusividade ao Portal Nogueirense. Recentemente os funcionários do posto Poupatempo de Artur Nogueira participaram de um treinamento necessário para prestar serviços públicos à população nogueirense.

O treinamento abordou temas conceituais e comportamentais, com módulos em ambiente virtual e presencial, e é fundamental para ambientação da equipe de atendimento da futura unidade. Dentre os temas abordados, estão serviços relacionados à Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, serviços de veículos, da Carteira de Habilitação, além do sistema de agendamento e serviços eletrônicos.