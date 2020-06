Vice-prefeito Fábio Polidoro recepciona o novo Comandante da 2ª Companhia do 26º Batalhão de Polícia Militar – Pedreira

Na manhã da terça-feira, 23 de junho, nas dependências do Paço Municipal, o vice-prefeito de Pedreira Fábio Polidoro recebeu a visita do novo Comandante da 2ª Companhia do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior, capitão PM Tiago Eugênio Modena Fernandes, acompanhado do

Comandante do 2º Pelotão da Polícia Militar de Pedreira sargento Edinaldo Eleotério da Costa.

O capitão Modena assumiu o comando da 2ª Companhia, que tem sua sede na cidade de Mogi Mirim, no último dia 15 de junho. “Estou me colocando à disposição das autoridades das cidades de Mogi Mirim, Holambra, Jaguariúna e Pedreira, que fazem parte da 2ª Companhia do 26º Batalhão de Polícia Militar. O prefeito Hamilton Bernardes, o vice-prefeito Fábio Polidoro e o secretário de Segurança Ângelo Pavão podem contar com a parceria da Polícia Militar”, destacou na ocasião o Comandante.

Durante o encontro, o prefeito Hamilton Bernardes Junior por telefone, parabenizou o Capitão Modena pela promoção, desejando sucesso em seus projetos e colocando a Administração Municipal a disposição da Polícia Militar.

Fábio Polidoro lembrou que a atual Administração investiu forte na área de segurança do município. “Renovamos 100% a frota da nossa Polícia Municipal com a aquisição de 3 (três) caminhonetes, adquirimos novas armas, munições, uniformes, coletes a prova de bala, além de sistema de videomonitoramento. Estamos trabalhando para unificar o atendimento da população juntamente com a Polícia Militar”, enfatizou Polidoro.