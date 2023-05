VICE-PRESIDENTE GERALDO ALCKMIN É RECEBIDO PELO PREFEITO GUSTAVO REIS E ANUNCIA RECURSOS PARA JAGUARIÚNA

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve nesta sexta-feira (26) em Jaguariúna. Ele foi recebido pelo prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Gustavo Reis.

Ao lado do prefeito, o ex-governador de São Paulo, que também é ministro da Indústria e Comércio, anunciou algumas medidas que beneficiam Jaguariúna: liberação de recursos para o Centro de Referência em Obesidade, a vinda de mais dois profissionais do Programa Mais Médicos e de mais nove agentes de saúde para a cidade e uma complementação de R$ 764 mil para o pagamento do piso da enfermagem no município.

O prefeito também aproveitou para entregar para Alckmin pedidos de recursos federais para atender a várias áreas. A principal delas é a liberação de verba para a construção de moradias populares. “Nesse momento, gostaria de entregar ao senhor um pedido muito especial: queremos o programa Minha Casa Minha Vida em Jaguariúna, para que a gente possa contemplar essas pessoas que buscam realizar o sonho da casa própria”, disse Gustavo Reis.

“Vou verificar com muito carinho essa questão do Minha Casa Minha Vida em Jaguariúna. É sempre uma satisfação voltar a Jaguariúna, essa que é uma das melhores cidades brasileiras”, disse o vice-presidente.

Alckmin e Gustavo Reis visitaram a sede da Ambev, maior fabricante de cervejas do mundo, onde foram recebidos pelo CEO da empresa, Jean Jereissati. O CEO fez uma apresentação sobre informações da empresa e destacou a importância da aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional. Depois, houve uma visita às instalações da empresa.

Fotos: Ivair Oliveira