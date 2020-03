Vida Mais confirma Noite do Flash Back na próxima sexta-feira

Ingressos para o evento, que é sucesso de público, custam apenas R$ 12,00

O Centro do Idoso Vida Mais confirmou para o próximo dia 13, sexta-feira, mais uma edição de sua já tradicional Noite do Flash Back. O evento começa às 19h00 e acontece no salão multiuso da sede da instituição, na Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345, Vila Penha do Rio do Peixe.

Os convites custam R$ 12,00 por pessoa e a participação é aberta ao público em geral. Também é possível reservar mesas com quatro lugares pelo investimento de R$ 25,00.

O Flash Back do Vida Mais foi sucesso de público em todas as edições anteriores. Em ambiente descontraído com decoração que remete às antigas discotecas, o público se diverte com as canções que marcaram época, relembrando sucessos do passado e grandes clássicos da música mundial.

“É um evento em que proporcionamos uma noite agradável e dançante aos idosos e seus familiares e amigos. As músicas são dos anos 60, 70 e 80 e todos se divertem bastante. Já se tornou um evento bastante aguardado”, diz a gerente do Vida Mais, Fernanda Schnitzer.

Além da discotecagem, haverá venda de bebidas como cerveja, refrigerante, vinho e cuba, bem como lanches diversos. Os recursos angariados com o evento são revertidos integralmente à manutenção do espaço de convivência que atende gratuitamente homens e mulheres com mais de 60 anos com o objetivo de melhorar aa qualidade de vida e fomentar um processo de envelhecimento saudável e autônomo.

As vendas dos ingressos acontecem diretamente na sede do Vida Mais. Outros detalhes e reservas pelos telefones (19) 3843-7848 ou (19) 9.9888-6811 (WhatsApp). Para mais informações sobre a instituição, acesse o site www.vidamaisitapira.org.br e acompanha as redes sociais (www.facebook.com/vidamaisitapira e www.instagram.com/vidamaisitapira).