VIGILÂNCIA SANITÁRIA MULTA DUAS ACADEMIAS NESTA SEGUNDA-FEIRA, 27

A Vigilância Sanitária multou duas academias em Mogi Guaçu nesta segunda-feira, dia 27, por estarem em funcionamento. O município está na fase laranja do Plano São Paulo, portanto, atividades esportivas estão suspensas. Os estabelecimentos foram multados em R$ 1.440 e os responsáveis tem dez dias para entrar com recurso.

As regras de retomada do setor comercial permitem que escritórios, concessionárias, atividades imobiliárias e o comércio em geral funcione das 12h às 18h. Já os shoppings Buriti e Boulevard podem atender ao público das 13h às 19h. Os mercados, supermercados, hipermercados, padarias e açougues podem manter o horário de funcionamento atual.

Na segunda-feira todos esses setores deverão permanecer fechados. As igrejas também estão sendo orientadas a não realizarem atividades religiosas de maneira presencial.

Caso o morador queira fazer denúncias a respeito do funcionamento do comércio e de aglomerações, este deve ligar na GCM pelo telefone 153, ou na ouvidoria do SUS pelo telefone 3811-7276. As fiscalizações serão mantidas enquanto as regras sanitárias permanecerem em vigor em Mogi Guaçu.