Vigilância Sanitária orienta a população a descartar corretamente a máscara

Com a recomendação do uso de máscaras pela população, para evitar o contágio do Coronavírus, elas passaram a fazer parte da rotina. Para a maioria das pessoas, utilizar uma máscara é novidade. Por isso, surgem dúvidas sobre a forma correta de usar e, especialmente, o que fazer com elas depois de usar.

No caso das máscaras de pano, elas podem ser usadas por cerca de duas horas. Antes de serem utilizadas novamente, devem ser lavadas. É importante deixar de molho com água sanitária por, pelo menos 15 minutos.

Mas, no caso das máscaras descartáveis, qual a destinação correta? A enfermeira Isabel Cristina dos Santos Lima da Vigilância Sanitária de Pedreira, informa que as máscaras usadas pela população em geral podem ser descartadas no lixo orgânico, do banheiro. “Pedimos encarecidamente para que a população não jogue as máscaras descartáveis na rua, pois as equipes de limpeza estão achando muitas descartadas incorretamente, vamos todos juntos lutar contra o Coronavírus e logo tudo vai passar e voltar ao normal”, conclui a enfermeira Isabel Lima.

A recomendação para a população no geral é dar preferência às máscaras de tecido e deixar as descartáveis para os profissionais de saúde.

A Organização Mundial de Saúde tem dito é que dentro de casa, uma postura de maior responsabilidade no descarte do lixo pode diminuir esse risco de contágio pelo Coronavírus. Luvas e máscaras, sejam descartáveis ou de pano, devem ser colocadas em sacolas plásticas bem amarradas, antes de serem descartadas em lixo fechado. Outra recomendação é descartá-las no lixo do banheiro, considerado lixo comum e que, naturalmente, não atrai o interesse de catadores de recicláveis.

Informações e dúvidas podem ser sanadas através do telefone: 156 que conta com equipe de saúde a disposição 24 horas por dia.