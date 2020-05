Vigilância Sanitária orienta e distribui máscaras em Mogi Guaçu

A equipe da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Município esteve mais uma vez percorrendo os locais de formação de filas, no acesso às duas agências da Caixa, na manhã desta terça-feira, 5, com o objetivo de orientar as pessoas sobre a necessidade do distanciamento social.

Ocorreu também a distribuição de máscaras. No total, já foram entregues 680 máscaras para a população, sendo 550 na segunda-feira, dia 4, quando houve uma grande procura pelas agências da Caixa em decorrência do pagamento do auxílio emergencial, e 130 nesta terça-feira.

A GCM (Guarda Civil Municipal) e a Polícia Militar estiveram novamente nas filas passando informações sobre as medidas de segurança e orientando as pessoas à permanecerem a um metro de distância das outras.

Também foi explicado o novo decreto do Governo do estado que passa a exigir, a partir de quinta-feira, 7, o uso de máscaras ao sair de casa. Até agora, Estado e Município apenas recomendavam o uso de máscara.

Nota-se que entre segunda e terça-feira, cresceu o número de pessoas usando máscaras, o que denota que a população está ciente dos riscos e da necessidade de sair de casa protegida. A máscara é apenas um dos hábitos necessários. Outra forma de evitar contágio é lavando bem as mãos com água e sabão.

A Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu está promovendo a distribuição de máscaras da campanha “Máscara do Bem”, que foram adquiridas a partir de doações de tecido e material de acabamento. Cerca de 10 mil máscaras serão produzidas com a ajuda voluntária de costureiras.

As máscaras começaram a ser distribuídas há duas semanas, juntamente com os kits de alimentos da merenda escolar que foram entregues pela Secretaria de Educação.