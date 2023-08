Vigilante é brutalmente agredido durante tentativa de roubo no CRAS do Nassif em Jaguariúna

Reportagem: Susi Baião

Na madrugada desta quinta-feira (16), um vigilante da Prefeitura de Jaguariúna, que trabalha no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Nassif, foi vítima de uma agressão violenta por parte de dois indivíduos durante uma tentativa de roubo. O crime ocorreu nas instalações do CRAS, que está em fase final de reforma.

O funcionário, que não teve sua identidade revelada, foi agredido pelos agressores por volta das 3h da manhã. Os criminosos, com os rostos cobertos por blusas, pularam o alambrado do prédio e arremessaram um bloco de concreto contra a porta de vidro para ganhar acesso ao local. Uma vez dentro do edifício, os indivíduos partiram para cima do vigia, desferindo golpes brutais.

De acordo com relatos apurados pela equipe de reportagem, o funcionário fez um chamado de socorro pelo rádio assim que percebeu a presença dos indivíduos. Ele foi atendido por equipes de resgate e encaminhado ao pronto-socorro da cidade. As agressões resultaram em graves lesões por todo o corpo, e o vigilante teve os dois braços quebrados durante o ataque.

A polícia local está empenhada na investigação do caso, buscando identificar e capturar os responsáveis ​​por essa ação cruel. As autoridades também estão analisando as imagens das câmeras de segurança do local na esperança de obter pistas que levem à identificação dos agressores.