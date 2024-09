VIII Expo Engenheiro Coelho 2024 Promete Agitar a Cidade com Shows Imperdíveis e Rodeio

A cidade de Engenheiro Coelho se prepara para receber a VIII Expo Engenheiro Coelho 2024, que acontecerá de 13 a 15 de setembro no Centro de Exposições João Cardoso. O evento, que já é uma tradição na cidade, promete três dias de muita emoção, com rodeio, montarias e shows musicais que vão levantar o público.

A programação musical começa na sexta-feira, dia 13 de setembro, com a apresentação dos Barões da Pisadinha, garantindo um início de festa animado. No sábado, dia 14, a dupla Léo e Raphael sobe ao palco para trazer ainda mais energia e animação. Para encerrar a festa em grande estilo, no domingo, dia 15, US Agroboy promete um show inesquecível.

Além das atrações musicais e das tradicionais montarias, a Expo Engenheiro Coelho 2024 contará com uma excelente infraestrutura, incluindo uma praça de alimentação completa para atender os visitantes. O evento é uma oportunidade imperdível para toda região aproveitar o melhor da música sertaneja em um ambiente seguro e acolhedor.

Prepare-se para esse grande evento que promete agitar a cidade e garantir momentos inesquecíveis. A VIII Expo Engenheiro Coelho espera por você e sua família para uma festa que já faz parte do calendário da cidade!