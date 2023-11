Vila Miranda vence o Vila Real nos pênaltis e é campeão do 25º Campeonato Municipal de Futebol da 2ª Divisão

Em decisão realizada no último domingo, dia 5 de novembro, no Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, o Vila Miranda tornou-se campeão da 2ª divisão do 25º Campeonato Municipal de Futebol de Mogi Guaçu de 2023 – Troféu Francisco Antônio Miguel – Miguelito. O título veio após a equipe superar o Vila Real nos pênaltis (6×5), após empate por 0 x 0 no tempo regulamentar. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

O Vila Miranda construiu uma campanha de campeão desde o seu primeiro jogo. A equipe terminou a competição de forma invicta, após nove jogos, com sete vitórias e dois empates, tendo levado apenas três gols durante todo o campeonato. Com isso, além do título, o goleiro do Vila Miranda, Bruno Zorzato, recebeu o troféu de melhor goleiro do 25º Campeonato Municipal de Futebol de Mogi Guaçu de 2023. O artilheiro da competição foi o atacante Maicon Marques, do Vila Real, vice-campeão.

Com o título, o Vila Miranda, ao lado do Vila Real, Roseira/Nossa Senhora das Graças e o Itamaraty foram promovidos para a 1ª divisão do Campeonato Municipal de Futebol de Mogi Guaçu de 2024. Já Ipanema, Amigos FC, Vera Cruz, Horizonte, Madrugada, Torno, Quebrada Suécia, Blue Label, Cedro, Parque do Estado, MG FC e Nápoles ficaram nas duas últimas posições de seus respectivos grupos e estão automaticamente rebaixadas para a seletiva de 2024, no qual terão que disputar uma vaga para a 2ª divisão no ano que vem.