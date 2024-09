Vinagre natural de maçã é auxiliar da saúde nos dias quentes da Primavera

Produto não apenas realça o sabor das saladas, um dos principais pratos da estação, como também ajuda nos processos de emagrecimento

Com a chegada da primavera, o panorama climático será diferente nas diversas regiões do Brasil. Mas um fator, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), estará presente de Norte a Sul do País: o calor. Com as temperaturas mais elevadas, o organismo pede refeições leves, com destaque para as saladas, que podem misturar folhas, legumes e frutas no mesmo prato. A alimentação frugal, combinada com a nova estação, também favorece o emagrecimento saudável. E neste efeito desejável, o vinagre de maçã se mostra um aliado eficiente, contribuindo com seu sabor e suas propriedades benéficas à saúde.

Uma salada colorida desperta o paladar nos dias quentes. Como tempero, o vinagre de maçã realça o sabor deste prato refrescante. “Por intensificar os sabores de folhas, legumes, frutas e tudo mais que compõe um bom prato de salada, é possível diminuir o consumo de sódio presente no sal”, afirma a nutricionista Laiz Saragiotto.

O vinagre produzido a partir do suco fermentado de maçã, de acordo com Laiz, tem grandes concentrações de enzimas e quercetina. Este flavonoide, explica a nutricionista, auxilia o organismo em diversos aspectos: “Na modulação inflamatória, na resposta imunológica, na sensibilidade à insulina, no controle glicêmico e no processo digestivo.”

Ainda sobre o processo digestivo, o vinagre de maçã é um adjuvante nas secreções pancreática e biliar. Neste sentido, Laiz Saragiotto sugere a ingestão diária do vinagre em shots matinais, antes das refeições e também como tempero.

Nos shots diários, a nutricionista recomenda uma colher de sopa de vinagre de maçã diluída em dois dedos de água, com o acréscimo de algum concentrado fitoquímico, como gengibre, espirulina e cúrcuma. “Antes do almoço ou jantar, é recomendável uma colher de sopa de vinagre diluída em um pouco de água. Nas saladas cruas, uma colher de sopa é excelente tempero”, destaca.

Em uma alimentação incorreta, com ingestão de muito carboidrato, “o vinagre de maçã não vai fazer milagre”, ressalta Laiz. Mas associado a uma dieta saudável, tem papel importante no controle da insulina. “Quando falamos em emagrecimento, o grande ponto a observar é a insulina. Quanto mais controlado estiver este hormônio no organismo, mais rapidamente conseguimos emagrecer”, completa.

Tão importante quanto incluir o vinagre de maçã na alimentação por suas propriedades benéficas à saúde e como coadjuvante nos processos de emagrecimento é atentar à procedência do produto. Especialista em vinagres e sócio-proprietário da Almaromi Viccino, empresa pioneira na produção natural de vinagre de maçã no Brasil, Rodrigo Margoni destaca a preocupação e os investimentos em qualidade. “O Vinagre de Maçã Almaromi que produzimos é 100% natural e não passa por processos de microfiltragem ou pasteurização, o que agrega na escolha do consumidor por uma alimentação mais saudável”, explica.

Com a aproximação dos dias mais quentes da primavera e a busca por uma alimentação mais leve, Margoni observa um aumento significativo no consumo do produto. “Os benefícios do vinagre natural de maçã para a saúde são amplamente conhecidos, mas as possibilidades de tê-lo como ingrediente em inúmeras receitas despertam ainda mais o paladar do consumidor interessado em agregar sabor aos seus pratos”, conclui.