Vinte e oito notificações foram efetivadas em operação no fim de semana

A Vigilância em Saúde, a Fiscalização Tributária e de Posturas da Prefeitura de Amparo, com apoio da GCM – Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar realizou entre os dias 1º, 2 e 3 de janeiro, ações de fiscalização do cumprimento do decreto 6181, do programa Amparo com Máscara, para o enfrentamento de emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – Covid-19.

As ações delegadas aconteceram na sexta-feira, 1º de janeiro e domingo, 3/1, das 17 às 20 horas e no sábado, 2/1, das 17 às 23h59. Na ação, um forró, na região da Chácara São João foi fechado.

Foram efetivadas 28 notificações de advertência. A Prefeitura de Amparo está analisando os dados para o cruzamento de informações com outras possíveis notificações. Com isso, multas podem ser geradas de até R$2 mil e cassação do alvará, licença ou autorização de funcionamento.

No fim de semana, Amparo, assim como todo Estado de São Paulo esteve na Fase Vermelhra. A partir de hoje, os municípios voltam a Fase Amarela. Nela, a acontece a reabertura de shoppings, bares, comércio de rua, academias, restaurantes, concessionárias, escritórios, eventos culturais e salões de beleza, mas com limite de 40% de sua capacidade e com horário de funcionamento restrito.