Violência Doméstica em Artur Nogueira: Mulher é Agredida e Ameaçada pelo Marido

Na noite de 18 de maio, foi registrado um incidente de violência doméstica de Artur Nogueira. A vítima, S. , de 47 anos, foi brutalmente agredida pelo marido, C.. A violência ocorreu na residência do casal, onde a vítima foi submetida a uma série de agressões físicas e ameaças de morte.

De acordo com o relato fornecido pela vítima aos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, S. sofreu chutes, socos e pontapés de seu marido, além de ter sido ameaçada com uma faca tipo caçador e um facão de corte de cana. A situação exigiu a rápida intervenção das autoridades, que imediatamente solicitaram o apoio de uma ambulância para prestar os primeiros socorros à vítima. S. foi então encaminhada ao Posto de Saúde local para receber atendimento médico.

Enquanto a vítima era socorrida, os policiais permaneceram no local para lidar com o agressor. C. foi abordado e revistado, mas nada de ilícito foi encontrado inicialmente. No entanto, ao ser questionado, ele confessou ter escondido uma faca tipo caçador com bainha debaixo de um travesseiro sobre a cama, além de um facão de corte de cana, confirmando as alegações feitas por S.

Diante das evidências e da gravidade das acusações, C. foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde permanece à disposição da Justiça. As armas utilizadas nas ameaças foram apreendidas pela polícia, reforçando o caso contra o agressor.

Imagem: PMESP