Violência Doméstica em Estiva Gerbi: Indiciado por Agredir Esposa

Da Redação

Na manhã de hoje, 5 de fevereiro, a cidade de Estiva Gerbi foi abalada por um caso de violência doméstica. A vítima, identificada como E. S. M., tomou a corajosa decisão de denunciar as agressões físicas e psicológicas que vinha sofrendo nas mãos de seu marido, identificado como S. O. M.

A intervenção da polícia ocorreu após uma solicitação via COPOM, levando a guarnição ao local onde a vítima estava. Em contato com as autoridades, E. S. M. relatou de forma contundente os episódios de violência que vinha enfrentando por parte de seu cônjuge, S. O. M. Decidida a buscar ajuda, a vítima optou por acionar a Polícia Militar.

Por outro lado, S. O. M. negou veementemente as acusações feitas por sua esposa.

Diante da gravidade da situação e após avaliação dos depoimentos e evidências, a guarnição decidiu dar voz de prisão ao indiciado, garantindo o cumprimento de seus direitos constitucionais. Ambas as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia de Estiva Gerbi, onde os fatos foram comunicados ao escrivão. Este, por sua vez, entrou em contato com a delegada de plantão que determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência de natureza violência doméstica/ameaça.

A decisão da autoridade policial foi de manter S. O. M. preso à disposição da justiça, como medida para garantir a segurança e proteção da vítima.