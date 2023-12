Violência Doméstica em Mogi Guaçu: Caso de Confronto entre Ex-Cônjuges

Da Redação

No último dia 6 de dezembro, a cidade de Mogi Guaçu foi palco de mais um triste episódio de violência doméstica, quando a equipe policial foi acionada pelo Copom para atender a uma ocorrência envolvendo um casal em situação conflituosa.

Deslocamento e Primeiros Contatos

A equipe policial se dirigiu ao local do incidente, onde entrou em contato com H., que se identificou como marido de D. Durante o diálogo, H. afirmou que embora ainda fosse casado com D., não estavam mais vivendo juntos. A razão de sua presença no local era para recuperar um veículo registrado em seu nome.

H. relatou à equipe policial que não havia agredido D., mas apresentava um ferimento no braço, alegadamente causado por um golpe contra o vidro da porta. Diante dessa informação, a viatura I-26133 conduziu H. até a Delegacia da Mulher (DDM) para realizar um curativo no ferimento.

Versão da Vítima

D., por sua vez, informou à equipe que estava separada de H., embora o divórcio não tivesse sido formalizado, e que não residiam juntos. Alegou também que H. seria usuário de drogas e que, devido à situação, ela não permitiria que ele retirasse o veículo. A vítima acrescentou que havia sido enforcada e empurrada por H.

Encaminhamento à Delegacia da Mulher

Diante dos relatos conflitantes, as partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia da Mulher, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e elaborou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC). O autor, H., permanece à disposição da justiça para esclarecimentos e possíveis medidas legais.

Esse lamentável incidente destaca a persistência do problema da violência doméstica em nossa sociedade. A necessidade de ações preventivas, suporte às vítimas e conscientização sobre a gravidade desse tipo de crime torna-se cada vez mais evidente. A sociedade como um todo deve continuar a trabalhar em conjunto para erradicar essa forma de violência e garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos.