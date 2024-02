Violência Doméstica em Mogi Guaçu: Indivíduo é Indiciado Após Ataque à Ex-Companheira

Na noite de 11 de fevereiro, a cidade de Mogi Guaçu foi palco de mais um triste episódio de violência doméstica. Um indivíduo, identificado como V.V.M., foi indiciado após agredir sua ex-companheira, B.E.S., em um ato repudiável.

O incidente foi atendido pela equipe do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), que prontamente foi despachada para lidar com a situação de violência reportada. Com o apoio do Grupo de Patrulhamento Tático (CGP1), os agentes encontraram a vítima com lesões no rosto, alegadamente causadas por uma cabeçada desferida pelo agressor.

Após conduzir as partes envolvidas à Central de Polícia Judiciária (CPJ), o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e elaborou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC), solicitando medidas protetivas para salvaguardar a integridade da vítima. As partes foram liberadas, mas a tranquilidade durou pouco.

Poucos minutos após a liberação, o agressor retornou à residência da vítima, proferindo ameaças de morte contra ela. Diante dessa reincidência alarmante, a ex-companheira solicitou novamente a intervenção policial. O indivíduo foi detido no local e conduzido ao plantão de Polícia Judiciária, onde foi lavrado o flagrante delito.

A gravidade do ocorrido ressalta a urgência de medidas efetivas no combate à violência doméstica, um mal que assola não apenas Mogi Guaçu, mas diversas comunidades ao redor do mundo. É fundamental que a sociedade se una no repúdio a qualquer forma de agressão, promovendo a conscientização e o apoio às vítimas.

O agressor permanece à disposição da justiça.