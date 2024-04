Violência Doméstica em Pedreira: Ex-casal envolvido em incidente com armas brancas

Na tarde de hoje, 26 de abril, autoridades foram acionadas via COPOM para intervir em um caso de violência doméstica em Pedreira. O incidente envolveu uma mulher, identificada como C., que, armada com uma faca, ameaçava seu ex-marido, P.

Ao chegar ao local, as autoridades encontraram C., que já não estava com a arma branca, mas confessou ter ido até o local de trabalho de seu ex-marido com a intenção de ameaçá-lo. No entanto, foi desarmada por colegas de serviço de P. durante a tentativa de intimidação. Além disso, ela admitiu ter danificado um veículo VW/Saveiro pertencente a seu ex-marido com um soco inglês.

Durante o incidente, C. sofreu um ferimento em um dos dedos da mão, mas recusou atendimento médico. As autoridades localizaram P. no local da ocorrência e o conduziram, juntamente com seu veículo, até o Departamento de Polícia de Pedreira.

Na delegacia, P. apresentou algumas lesões, incluindo um corte na região dorsal do lado esquerdo e um ferimento na perna direita próximo ao joelho, que alegou serem resultado dos golpes desferidos por C.

A ocorrência ainda está em andamento, e as autoridades continuam investigando o caso para entender completamente os eventos que levaram a essa situação de violência doméstica.