Violência Doméstica: GCM de Santo Antônio de Posse Atende Ocorrência Grave

Na madrugada do dia 6 de julho, por volta das 00h, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo Antônio de Posse foi acionada via central para averiguar uma desinteligência familiar. Ao chegar ao local, os agentes se depararam com uma situação de violência doméstica, lesão corporal.

Segundo relatos, a vítima, M., foi encontrada no chão com hematomas no rosto. Ela informou à guarnição que seu neto, W., chegou à sua residência aparentemente alcoolizado e exigindo dinheiro. Diante da negativa da avó, W. ficou descontrolado e a agrediu.

A testemunha, V., informou que um familiar tentou intervir e acabou agredindo W. na tentativa de acalmá-lo, resultando em algumas lesões no autor.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao pronto-socorro local para receberem atendimento médico. W. se recusou a receber tratamento. Após o atendimento, todos foram encaminhados à unidade policial, onde W. permaneceu preso, aguardando audiência de custódia.

A GCM de Santo Antônio de Posse reafirma seu compromisso com a segurança da população e a proteção das vítimas de violência doméstica, atuando prontamente em situações de emergência para garantir a ordem e a justiça.

Imagem Ilustrativa Pexels