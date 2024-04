Violência Doméstica: Mulher é Resgatada de Condomínio em Mogi Guaçu Após Ser Agredida Pelo Ex-namorado

Da Redação

Na madrugada do dia 20 de abril, uma cena de violência doméstica chocou os moradores de Mogi Guaçu. Após uma série de ameaças proferidas pelo ex-namorado, uma mulher foi arrastada à força para dentro de um veículo e agredida durante o trajeto até a cidade.

Os eventos se desenrolaram após a vítima, residente na cidade de Americana, ser alvo das ameaças de morte feitas pelo ex-companheiro à sua família. Em um esforço para apaziguar a situação, a vítima saiu de sua residência para conversar com o agressor. No entanto, ao fazê-lo, foi brutalmente agarrada e arrastada para dentro do carro do agressor.

Durante o percurso até Mogi Guaçu, a mulher foi vítima de xingamentos, socos no rosto e puxões de cabelo, demonstrando a gravidade da situação em que se encontrava. Ao chegarem ao destino, o agressor a levou diretamente para um condomínio, onde a vítima aproveitou um momento de descuido do agressor para escapar e buscar ajuda.

Fugindo desesperadamente, a mulher conseguiu chegar até uma casa de show, onde aguardou a chegada das autoridades. Uma vez no local, a equipe policial agiu prontamente, localizando o veículo e, posteriormente, o agressor no interior do condomínio.

Com a situação sob controle, o agressor foi detido e conduzido às autoridades competentes. A escrivã reportou o ocorrido ao delegado de plantão, que ratificou a prisão em flagrante pelo crime de ameaça, lesão corporal no contexto de violência doméstica, garantindo que o agressor permanecesse sob custódia, aguardando os procedimentos legais.