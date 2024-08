Violência Doméstica: Prisão em Flagrante em Mogi Guaçu

Na madrugada do dia 1º de agosto, uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a polícia em Mogi Guaçu. Acionados via COPOM para atendimento, os policiais, juntamente com o Comandante de Grupo Patrulha (CGP), dirigiram-se ao local dos fatos. Ao chegar, constataram que a vítima apresentava ferimentos na boca, enquanto o indiciado aparentava estar embriagado.

Segundo o relato da vítima, ela estava em uma festa acompanha da de seu amásiado, que ingeriu bebidas alcoólicas durante o evento. Ao retornarem para casa, o indiciado urinou no chão do quarto, momento em que a vítima chamou sua atenção. A partir daí, o acusado teria ficado agressivo e desferido vários socos na cabeça e na boca da vítima.

Em contrapartida, o autor dos fatos alegou que houve um desentendimento, mas negou ter agredido a companheira. Diante da situação, foi dada voz de prisão em flagrante ao acusado. Ele foi informado de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecer calado.

As partes foram conduzidas ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a delegada tomou conhecimento dos fatos e ratificou a prisão em flagrante.

Imagem Illustrativa