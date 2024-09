Virada Afro Cultural de Campinas: Construindo um Quilombo na Cidade das Andorinhas lança Afro Manifesto

Foto: Larissa Caroline

A 3ª edição do festival, que acontece no mês de novembro, pretende com o Afro Manifesto contribuir com o Plano Municipal pela Igualdade Racial de Campinas

A Virada Afro Cultural, que está em sua 3ª Edição, em 2024 lança a Carta de Compromisso pela Equidade Racial inspirada em seu Afro Manifesto e no Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, elaborado pelo Centro de Referência em Direitos Humanos na prevenção e combate ao racismo e intolerância religiosa, para mostrar à cidade de Campinas e às candidatas e candidatos à prefeitura, qual projeto de equidade racial o festival apoia.

Em 2024 a Virada Afro Cultural de Campinas, em sua 3ª edição, vem com a temática “Construindo um Quilombo na Cidade das Andorinhas”. Marcada para os dias 02 e 03 de novembro, na Estação Cultura de Campinas, a Virada Afro Cultural é um Festival que se consolida como uma grande mostra da produção cultural afroreferenciada do interior do Estado de São Paulo. Nos dois dias de evento, 21 apresentações artísticas vão promover a cultura afrodiaspórica de São Paulo e discutir as relações étnico raciais no interior do Estado, a começar por uma das contrapartidas sociais do projeto: O Afro Manifesto. Nesta edição, o Afro Manifesto conta com a parceria da organização Minha Campinas e busca o apoio de eleitores e eleitoras para instigar seus candidatos e candidatas a assumirem um compromisso, antes das eleições municipais se consolidarem.

“Realizado em todas as edições do evento, o Afro Manifesto desta edição pretende contribuir para o Plano Municipal pela Igualdade Racial de Campinas.” – Jonatas Akin, coordenador geral do projeto.

Segundo a produtora da Virada Afro Cultural, Bruna Camargo, vale destacar que o Afro Manifesto seguirá disponível para assinatura durante o segundo turno, se houver e após as eleições.

A 3ª Virada Afro Cultural de Campinas é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Campinas.

Para acessar o manifesto, clique aqui.