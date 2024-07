Virtual Connection celebra Dia do Operador de Telemarketing com café da manhã especial para colaboradores em Jaguariúna

No 4 de julho, comemora-se o Dia do Operador Telemarketing, data que reconhece a importância dos profissionais que atuam nesse segmento essencial para o relacionamento entre empresas e clientes. Em Jaguariúna, a Virtual Connection, empresa de Call Center com mais de 15 anos de experiência, celebrou a data com um café da manhã especial para seus colaboradores, em um momento de confraternização e valorização da profissão.

Fundada em 2008 como um pequeno Contact Center em Jundiaí-SP, a Virtual Connection evoluiu significativamente ao longo dos anos. Hoje, não se limita apenas ao teleatendimento, mas se destaca também como fornecedora de soluções avançadas em experiência do cliente (CX), experiência do usuário (UX), inteligência artificial e chatbots. Com unidades em várias cidades, incluindo São Paulo, Jaguariúna, Presidente Olegário e Uberlândia, a Virtual Connection continua a expandir sua presença e impacto no setor.

Em Jaguariúna, a Virtual Connection emprega mais de 150 profissionais e se destaca como um importante agente de desenvolvimento social e econômico para a cidade. A empresa possui um compromisso com a diversidade e a inclusão, promovendo a inserção no mercado de trabalho de jovens em busca do primeiro emprego e da realocação de profissionais experientes com 50 anos ou mais.

Café da manhã marca a comemoração do Dia do Operador de Telemarketing

O café da manhã especial, realizado na manhã desta terça-feira (04), reuniu toda a equipe da Virtual Connection em Jaguariúna em um momento de descontração e confraternização. A iniciativa da empresa visou celebrar o Dia do Telemarketing e reconhecer a dedicação e o profissionalismo dos colaboradores que atuam na linha de frente no atendimento ao público, seja ele clientes ou técnicos que necessitam de algum tio de atendimento.

Durante o evento, os colaboradores puderam se confraternizar, saborear um delicioso café da manhã e compartilhar experiências. A diretoria da empresa aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho e a qualidade do trabalho realizado por toda a equipe.

A data de 04 de julho como o Dia do Operador de Telemarketing foi instituída em 2000, após a aprovação do projeto de lei. O dia não remete a nenhum acontecimento histórico específico, mas homenageia os mais de 1,5 milhão de profissionais espalhados pelo Brasil que estão envolvidos com todos os tipos de telemarketing, como call centers, contact centers, help desks, entre outros.

Virtual Connection segue em busca de novos talentos

A Virtual Connection de Jaguariúna está em constante crescimento e busca novos talentos para se juntarem à sua equipe. A empresa oferece oportunidades de carreira, inclusive com posições afirmativas para PCDs, para operadores de telemarketing.

Os interessados em fazer parte da família Virtual Connection podem enviar seus currículos acessando o site da empresa para conhecer as vagas disponíveis: https://www.virtualconnection.com.br/trabalhe-conosco