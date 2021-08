Visita a Estiva Gerbi resulta em parceria pela inclusão, acessibilidade e mobilidade urbana

Nesta segunda-feira (23), o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Dalbo, acompanhado pela vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira, a publicitária da Secretaria de Relações Institucionais Márcia Andrade, a assessora setorial da Secretaria de Mobilidade Urbana, Dayane Amaro e o motorista Carlos Prado, foram recepcionados pelo vice-prefeito de Estiva Gerbi, Márcio Pavan.

Reunidos na Câmara Municipal da cidade vizinha, o encontro teve também as presenças do presidente da Câmara Municipal Adevanil Moreira e dos vereadores Valdir Pazini e Fábio José da Silva. Na prática, o objetivo da reunião foi debater políticas públicas para pessoa com deficiência, acessibilidade e mobilidade urbana.

Na ocasião também houve a entrega de convite encaminhado pelo Prefeito Paulo Silva para que os representantes estivenses participem do evento “Nós Somos Mobilidade: Semana da Inclusão e do Trânsito” que acontecerá entre os dias 20 a 24 de setembro.

A iniciativa é resultado de parceria firmada entre as secretarias de Mobilidade Urbana e de Cultura e Turismo, a fim de viabilizar a participação da população, abrangendo os mais diferentes segmentos da sociedade no debate sobre a inclusão da pessoa com deficiência e a prevenção aos acidentes de trânsito. Durante toda a semana, a programação irá englobar palestras, oficinas, exposição fotográfica e outras atividades culturais.

O secretário de Cultura e Turismo, Luiz Dalbo, destacou a importância da tratativa intermunicipal. “Acho importante essa abordagem regional, pois, Mogi Mirim não quer apenas dialogar sobre tal temática com os nossos munícipes, mas também com nossa região, uma vez que falar de inclusão é uma luta incansável e a mudança cultural virá a partir do momento que democratizarmos o assunto”, afirmou Dalbo.