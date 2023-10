Vitórias no Handebol

Cosmópolis recebeu no fim de semana os jogos classificatórios da ‘Liga de Handebol do Interior’, a L.H.I. Os jogos foram realizados no complexo poliesportivo do ‘Ginásio Municipal de Esportes’.

Nos jogos de sábado (30/09), a equipe feminina de Cosmópolis jogou contra a ‘CAASO São Carlos (SP), sendo classificada para a série Prata.

No domingo (01), a equipe Handebol Cosmópolis ganhou a partida contra a equipe de Porto Feliz (SP), se posicionando na 4º colocação da L.H.I.

As equipes cosmopolenses seguem para as próximas rodadas dos jogos, onde serão definidos seus adversários nas finais