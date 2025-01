VIVEIRO MUNICIPAL É IMPORTANTE ESPAÇO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

A Prefeitura de Jaguariúna conta com o Viveiro Municipal de Mudas Nativas, localizado no bairro Guedes. O espaço é importante para a preservação e recuperação ambiental do município. Apenas no ano passado, foram doadas mais de 3.000 mudas de árvores para a população.

Sob a gestão do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura, o espaço oferece gratuitamente mudas de árvores para a arborização urbana e restauração de Áreas de Preservação Permanente (APPs) na cidade.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, o Viveiro desempenha um papel estratégico na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. “O plantio de árvores contribui diretamente para a absorção de dióxido de carbono (CO²), principal gás de efeito estufa, além de aumentar a umidade do ar e reduzir a temperatura em áreas urbanas.

Uma cidade mais arborizada proporciona inúmeros benefícios para a saúde humana, como a melhoria da qualidade do ar e a redução do estresse. Além disso, áreas verdes promovem a interação comunitária e o bem-estar social, tornando os espaços urbanos mais agradáveis e inclusivos.

Ainda segundo a secretaria, as iniciativas do Viveiro “estão alinhadas com as metas municipais de conservação e recuperação de mananciais, além de ter como um dos objetivos a adequação ambiental de propriedades rurais”. O reflorestamento em APPs auxilia na proteção de nascentes, controle da erosão do solo e manutenção da qualidade da água, fatores cruciais para a sustentabilidade hídrica de Jaguariúna.

A doação de mudas é uma ação permanente desenvolvida pelo Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura de Jaguariúna e os interessados podem retirar as mudas de segunda à sexta-feira, das 13h às 15h30.

O Viveiro fica localizado na Rua Hilda David Dal’Bó, 501, Bairro Guedes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3199-7531.

Foto: arquivo