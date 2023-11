“Viver & Rir”: Uma oportunidade imperdível

Por Nelson Theodoro Junior

Empresário, Publicitário e Diretor da Fecomercio/SP

Na próxima sexta-feira, dia 24 de novembro, o Clube Mogiano será palco de um evento inédito, dedicado à alegria e à solidariedade. Falo isso porque tenho acompanhado de perto a concepção deste evento, idealizado pelo Instituto da Mente, sob a liderança do renomado médico psiquiatra Dr. Elias Ajub, atual presidente da APM Regional Mogi Mirim.

O propósito desse encontro é proporcionar momentos de descontração e felicidade, ao mesmo tempo, em que contribui para instituições beneficentes em nossa região. Desta vez, as entidades beneficiadas com 100% dos resultados positivos do evento serão destinadas a APAE de Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira, Equipotência, PoLeM e o Instituto Bairral, instituições que trabalham em prol da qualidade de vida de seu público assistido.

A produção do evento está a cargo de Oscar José, um destacado produtor artístico carioca e amigo próximo do Dr. Elias. Oscar já produziu turnês de artistas renomados, incluindo Sandy e Junior, o que nos assegura a qualidade deste evento.

Além disso, teremos o privilégio de contar com a presença do grande Leandro Hassum, que já mencionou Mogi Mirim em seu filme “Vestido Pra Casar”. No início do filme, Leandro se encontra no saguão do aeroporto e esbarra com a Miss Mogi Mirim, desencadeando a trama do filme, em que nossa cidade é carinhosamente mencionada em diversos momentos. Nesta noite, também teremos a Banda Monalisa, uma das melhores intérpretes de Tim Maia no Brasil, e a Banda Gulliver, com seu estilo único.

O que torna esse evento ainda mais fascinante é o fato de estarmos gradualmente nos tornando um destino para grandes artistas e espetáculos de humor. Em breve, não será mais necessário viajar para cidades maiores para desfrutar de apresentações de artistas renomados. A iniciativa do Instituto da Mente está plantando a semente de um espaço que possa destacar em nossa região, para receber espetáculos de renome e valorizar nossos talentos locais.

Este evento representa uma oportunidade para que nossa cidade abrace de vez sua vocação cultural. Já somos uma comunidade culturalmente rica, com nomes como o Maestro Carlos Lima, que leva o nome de Mogi Mirim para todo o país e além. Além da música, temos artistas plásticos notáveis, como Carol Zuliane, que está expondo sua arte no Carrousel du Louvre, em Paris. O Teatro Vidraça, sob a direção de Luiz Dalbo, tem se destacado nos grandes palcos da região e do estado, assim como Danilo Cunha, cujas obras que combinam colagem, pintura e fotografia têm recebido reconhecimento.

Para aqueles que desejam assistir ao show de Leandro Hassum, acredito que ainda é possível encontrar ingressos à venda nos seguintes locais em Mogi Mirim: Bar do Tina, Autoposto Santa Cruz, Hannds Pizza Napoletana, Honda Kodyve, Del Bianchi; em Mogi Guaçu na Hyundai Hymax ou, caso prefira no site: https://megabilheteria.com/evento?id=20230912164918.

Aproveitem a oportunidade para viver, rir e fazer o bem no dia 24 de novembro. Testemunharemos o início de uma história alegre.

Boa semana.