Jovem Aprendiz: Ypê abre 35 vagas em Amparo

Experiência proporciona formação prática, na área administrativa da empresa, com formação teórica oferecida pelo Espro; inscrições podem ser feitas pela internet

A Ypê (Química Amparo) anuncia a abertura de 35 vagas para Jovem Aprendiz em Amparo (SP). Podem se candidatar jovens de 16 a 22 anos de idade que tenham concluído o ensino médio.

A oportunidade é para trabalhar na área administrativa da Ypê, em contrato de 15 meses com salário de R$ 995,08, além de vale-transporte e assistência odontológica.

O processo de seleção é conduzido pelo Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos que há 45 anos capacita e insere adolescentes e jovens no mundo do trabalho.

Os aprendizes selecionados terão um período inicial de capacitação teórica a distância oferecido pelo Espro ao longo de 12 dias. Em seguida, iniciarão as atividades na empresa (quatro dias da semana, das 08h às 14h ou das 11h às 17h) e seguirão para a etapa intermediária de formação, em formato presencial no polo do Espro em Amparo, em um dia por semana.

Interessados devem se inscrever pela internet, por meio deste link.

Sobre o Espro

O Espro (Ensino Social Profissionalizante) atua na inserção de adolescentes e jovens em vulnerabilidade social no mundo do trabalho, por meio da socioaprendizagem, oferecendo uma extensa jornada gratuita, que começa nos Projetos de Formação para o Mundo do Trabalho (patrocinados ou personalizados para nossos parceiros) e segue no Programa de Aprendizagem Profissional ou no Programa de Estágio. Dessa forma, a entidade colabora com cinco dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU: trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, educação de qualidade, saúde e bem-estar e erradicação da pobreza.

O objetivo principal do Espro é permitir aos jovens do Brasil desenvolver seus talentos para que assumam o protagonismo da construção do seu futuro e de uma sociedade mais inclusiva, bem como apoiar suas famílias e comunidades, seja por meio de projetos de capacitação ou assistência social.

Em 45 anos de existência, a entidade encaminhou 580 mil jovens para sua primeira oportunidade de emprego e realizou 1,2 milhão de atendimentos sociais, englobando visitas domiciliares, acompanhamentos psicológicos, visitas técnicas, oficinas de geração de renda, encaminhamentos para a rede de apoio e outras iniciativas para desenvolver e melhorar a vida e o ambiente na jornada destes jovens e das comunidades onde vivem.

As empresas e parceiros do Espro têm acesso a um portfólio completo de soluções de recrutamento de jovens com a finalidade de transformar a sociedade por meio de projetos de impacto social idealizados para cada uma de suas necessidades.

O Espro tem 8 filiais e 55 unidades de atendimento regionais espalhadas pelo Brasil, alcançando 1.067 municípios, capacitando anualmente mais de 40 mil jovens por meio dos programas e projetos. Para ampliar sua capilaridade nacional, a entidade criou a Rede de Aprendizagem Espro (RAE) que estabelece alianças com outras organizações para fazer o acolhimento dos jovens de forma colaborativa, por meio do seu Sistema de Aprendizagem (SAE).