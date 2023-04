Você já conhece o aplicativo “190 SP” para o registro de ocorrências, da Polícia Militar?

Ele foi atualizado com uma nova função importantíssima nos chamados de emergência!

É a opção “Segurança Escolar”, que dá atendimento prioritário às ocorrências em escolas, proporcionando ainda mais agilidade no atendimento policial.

A nova funcionalidade pode ser acionada de qualquer cidade do Estado e o seu chamado vai ser imediatamente direcionado às equipes mais próximas do local, sem precisar passar pela etapa do atendimento telefônico por meio do 190.

O aplicativo está disponível para os sistemas android e IOS.

No primeiro acesso, você vai precisar fazer um cadastro e, a partir daí, é só informar o seu CPF e a senha escolhida.

Não se preocupe! Mesmo com as suas informações é você quem decide se a denúncia será de forma anônima ou não.

Compartilhe essa informação com seus amigos e familiares e baixe o aplicativo 190 SP.

Estamos aqui para garantir a sua segurança!

POLÍCIA MILITAR, RUMO AOS 200 ANOS

VAMOS TODOS JUNTOS. NINGUÉM FICA PARA TRÁS.

#POLICIAMILITARSP

#AFORÇAPÚBLICADESÃOPAULO

COMUNICAÇÃO SOCIAL PMESP