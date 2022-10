Vôlei de Artur Nogueira conquista vaga nas quartas de final dos Jogos Abertos

_Nesta nova fase, o time nogueirense enfrentará a equipe de Sorocaba_

Com muita garra e domínio de quadra, o time de vôlei masculino de

Artur Nogueira conquistou uma vaga nas quartas de final do 84º Jogos

Abertos Horácio Baby Barioni do Estado de São Paulo.

A equipe estava no grupo D, junto com Iacanga, Iperó e Mongaguá. Das

três partidas disputadas na primeira fase, o time nogueirense levou

vantagem em duas, garantindo a vaga para as quartas de final no evento

que é considerado o maior da América Latina envolvendo cidades.

Nesta nova etapa do torneio, Artur Nogueira enfrentará a equipe de

Sorocaba – alocada no grupo C da competição. “Estamos confiantes e

daremos o nosso melhor. Os meninos batalharam bastante para chegar até

aqui, e levar o nome de Artur Nogueira a um evento tão grandioso como

esse já é uma grande vitória”, destacou a técnica Karoll Laranja.

Os Jogos Abertos deste ano estão sendo realizados em São Sebastião,

no litoral paulista. “Seguiremos para os próximos desafios com a mesma

garra que nos fez ser campões dos Jogos Regionais”, finalizou Karoll.

A partida contra Sorocaba acontece nesta quinta-feira (13), às 15h30,

na quadra esportiva do Centro de Apoio Educacional (CAE) Pontal da Cruz.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira