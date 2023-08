Vôlei Feminino de Amparo jogou pela Copa Jaguariúna

O voleibol feminino de Amparo jogou em Paulínia, pela 3ª rodada da Copa Jaguariúna, na categoria 60+, na sexta-feira, 4.

Na disputa, Amparo venceu Jaguariúna, por 2 sets a 0, com parciais de 15 a 3 e 15 a 2. Contra as donas da casa, Amparo foi derrotada por duplo 9 a 15. As partidas movimentaram o ginásio municipal de Paulínia.

Amparo contou com as seguintes atletas: Rita Bianchini, Jacira, Carminha, Cali, Dirce Frizzo, Cristina, Heloisa, Lilia, Maria Vezzan e Claudete. A equipe foi orientada pela professora Cassandra.