Vôlei Masculino de Artur Nogueira garantiu 2ª vitória consecutiva em Campeonato da ADR

Disputa aconteceu na última terça-feira (9) contra Mogi Guaçu; nogueirenses terminaram o jogo sem perder nenhum set

Os atletas da Associação Desportiva de Voleibol (ADV) de Artur Nogueira descansaram felizes após o jogo na noite desta terça-feira (09). A disputa da vez aconteceu contra o time de Mogi Guaçu e foi marcada pela vitória nogueirense em todos os sets, fechando com placar em 3 a 0.

O jogo foi sediado no Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, em Mogi Guaçu e esse foi o segundo jogo vencido pela equipe masculina no Campeonato da Associação Desportiva Regional (ADR). As parciais foram: 1º set – 31 a 29; 2º set – 27 a 25; 3º set – 25 a 18.

Segundo a técnica, Karoll Laranja, o time está disposto a permanecer invicto. “Nossos atletas têm nos enchido de orgulho. Vemos que eles se dedicam muito, porque a vontade de vencer é maior em cada partida. Os dois últimos jogos foram resultado disso”, exclamou.

Após as últimas conquistas, o time segue focado nos treinos e se prepara para representar o município nas próximas disputas.

A ASSOCIAÇÃO

A entidade Associação Desportiva de Voleibol (ADV) foi criada formalmente em 2018 através do Projeto de Lei Complementar 034/2018 na Câmara de Vereadores.

Porém, desde 2009 o grupo tem desempenhado um papel fundamental na vida de jovens, os quais têm levado o nome da cidade para outras regiões.