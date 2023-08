Vôlei Renata apresenta o time para temporada 2023/2024

Crédito Foto: Carlos Bassan

Evento, que segue sob o comando do técnico Horácio Dileo, aconteceu nesta terça-feira, 1º, no Ginásio do Taquaral

A cerimônia de apresentação dos atletas do Vôlei Renata para a temporada 2023/2024 aconteceu nesta terça-feira, dia 1º de agosto, no Ginásio de Esportes do Taquaral. O projeto, iniciado há 13 anos, tem ações sociais voltadas para crianças menos favorecidas, categoria de base com a revelação de atletas e, ainda, a equipe de alto rendimento, que na condição de atual campeã estadual, terá como primeiro desafio ainda neste mês, o início do Campeonato Paulista.

O ponteiro Maurício Borges, medalha de ouro na Olimpíada Rio 2016, foi contratado para ser um dos pilares do Vôlei Renata.

A visibilidade de excelência no cenário esportivo nacional foi destacada pelo prefeito Dário Saadi, que foi prestigiar o evento. “É um orgulho para todos nós, que temos esta paixão. Na condição de secretário, vivenciei como é difícil manter projetos de pé. Não há conquista sem sacrifício, é uma realidade para os atletas e para todos que trabalham diretamente com o esporte”, assegurou.

Depois de agradecer aos parceiros que contribuem para o fortalecimento do Vôlei Renata, lembrou da instalação dos assentos no Ginásio do Taquaral e das novas melhorias que deverão ser feitas no local. “Em breve o teto do Ginásio também ganhará nova roupagem, pois aqui é a casa do vôlei”, pontuou.

O lado social do projeto também foi lembrado pelo secretário de Esportes e Lazer, Fernando Vanin. “É uma satisfação ver o desenvolvimento do projeto. Exalto ainda a importância base, que tem proporcionado ótimo retorno, como a vitória de Campinas nos Jogos Regionais. É fruto de trabalho sério”, concluiu.

O elenco

O Vôlei Renata é o principal arrecadador de alimentos da cidade, porque o torcedor é solidário e participa intensamente. No ano passado, foram repassadas 15 mil toneladas de alimentos para as entidades credenciadas no Banco Municipal de Alimentos.

Com o apoio do poder público e de instituições privadas que patrocinam o time, a equipe levou mais de 50 mil pessoas aos jogos no Taquaral e ainda teve audiência de 2 milhões de espectadores na TV.

Adriano, Gonzalez, Felipe Brito e Lucas Borges são os remanescentes na relação dos atletas do Vôlei Renata, que disputarão o Campeonato Paulista, Copa Brasil e Superliga com a posição e numeração assim definidas:

Oposto – Lucas Borges (4)

Ponteiro – Maurício Borges (5)

Ponteiro – Adriano (6)

Central – Felipe Brito (7)

Levantador – Gonzalez (8)

Ponteiro – Alan Patrick (9)

Central – Juninho (10)

Levantador – Jó Neto (11)

Central – Léo Andrade (13)

Líbero – Lukinha (14)

Oposto – Bruno Lima (número a definir)

Horácio Dileo segue no comando da comissão técnica da equipe.