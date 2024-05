Voleibol de Base de Amparo Brilha nos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista

No último sábado, 18 de maio, as equipes de voleibol sub-17 da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo demonstraram talento e determinação ao competirem pelos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista. Em um dia de muita emoção e grandes jogadas, os times masculino e feminino de Amparo garantiram vitórias convincentes.

A equipe masculina enfrentou a forte equipe de Socorro e, com uma atuação impecável, venceu a partida por 2 sets a 0. Os jovens atletas de Amparo demonstraram excelente entrosamento e habilidade, controlando o jogo desde o início e não dando chances ao adversário.

No confronto feminino, as meninas de Amparo jogaram contra Serra Negra e também saíram vitoriosas por 2 sets a 0. A equipe mostrou grande espírito de equipe e técnica apurada, conseguindo impor seu ritmo de jogo e assegurar a vitória com autoridade.

Esses resultados positivos refletem o trabalho árduo e a dedicação dos atletas, treinadores e da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo. As equipes agora se preparam para os próximos desafios na competição, com foco e determinação para continuar avançando.

A próxima rodada dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista está marcada para o dia 22 de junho, quando as equipes de Amparo viajarão para Jaguariúna para mais uma série de partidas. A expectativa é de que os times mantenham o bom desempenho e sigam firmes na busca pelo título.

Com essas vitórias, Amparo se consolida como um dos destaques da competição, mostrando que o investimento no esporte de base é fundamental para o desenvolvimento dos jovens atletas e para o fortalecimento do esporte na região.