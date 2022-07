VOLEIBOL MASCULINO ESTREIA COM VITÓRIA NOS REGIONAIS

O time adulto masculino de voleibol da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Mogi Mirim estreou com vitória na 64ª edição dos Jogos Regionais. No último dia 16, os comandados de Alex Lucon foram até Casa Branca (SP) e enfrentaram Santa Cruz das Palmeiras, no Ginásio Municipal Professor Antônio de Castro Carvalho.

A vitória por 2 sets a 0 começou a ser construída com um 25 x 10 no primeiro set. No segundo set, novo triunfo, mas desta vez, por 25 a 17 e placar fechado a favor dos mogimirianos. A equipe da Secretaria de Esporte está no Grupo D, que também conta com Itobi. No segundo dia de disputas, Itobi também venceu Santa Cruz das Palmeiras por 2 sets a (25 x 12 e 25 x 13) e lidera a chave ao lado de Mogi Mirim. Assim, as duas cidades estão classificadas para a fase eliminatória. O confronto que vale o primeiro lugar do grupo será no sábado (30) às 16h00, mais uma vez em Casa Branca.