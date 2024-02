VOLTA ÀS AULAS: Prefeitura valoriza e capacita 500 profissionais da educação nogueirense

Encontro motivacional aconteceu na última quinta (01), na sede social do Clube Floresta em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Educação, realizou um encontro com 500 professores e gestores da rede municipal de ensino. A capacitação aconteceu na última quinta-feira (01), na sede social do Clube Floresta.

A capacitação ofereceu palestras sobre relacionamento interpessoal e autoestima, ministradas pela Cláudia Mouro (consultora do Sebrae) e pela Kátia Zia (psicóloga escolar). Além disso, os participantes realizaram atividades práticas, como exercícios de autoconhecimento e respiração.

A equipe da Educação também preparou uma mesa com café, bolos, sucos, pães e outras guloseimas, para o momento de confraternização.

“Ficamos muito felizes em ver todos muito animados durante o evento. Nosso objetivo foi preparar os educadores para o ano letivo que se inicia, pois sabemos os desafios enfrentados por eles. Buscamos palestras leves, que os motivassem a continuar realizando o trabalho incrível que já desempenham”, declarou a secretária da pasta Débora Sacilotto.

VOLTA ÀS AULAS

As creches, destinadas a crianças de 0 a 3 anos, retornaram no último dia 23 de janeito. Já a pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos, o Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), terão as atividades retomadas na próxima segunda-feira (05).