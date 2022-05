Volta das festas juninas em 2022 deve movimentar R$ 10 milhões em Campinas

Eventos são aguardados com ansiedade pelos setores do Comércio e de Bens e Serviços, considerando que não foram realizados nos últimos dois anos, devido à pandemia da covid-19. Em 2019, o comércio faturou R$ 13,5 milhões com as festividades de junho.

As Festas Juninas de 2022 devem provocar uma movimentação financeira da ordem de R$ 10 milhões nos setores do Comércio e de Bens e Serviços, em Campinas, com as vendas dos produtos típicos da época, como alimentos e trajes temáticos, essenciais nas quermesses e arraiais promovidos, principalmente, por clubes e entidades assistenciais, mas também por escolas. A previsão é a de que apenas o e-commerce movimente cerca de R$ 2 milhões.

O economista e diretor da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic), Laerte Martins, considera que as atividades juninas devem retornar ao patamar pré-pandemia, quando eram realizadas pelas entidades sociais e recreativas, que somam mais de 20 na cidade. “Os setores do Comércio e de Serviços esperam essa movimentação com ansiedade, principalmente pela ausência desses eventos nos últimos dois anos, quando não puderam ser realizados devido à pandemia da covid-19”, diz.

Laerte Martins destaca que a última avaliação relacionada com as festas juninas em Campinas foi realizada em 2019. “Naquela oportunidade, houve uma redução de 6,9% no volume de vendas em relação a 2018, tendo em vista a piora dos indicadores econômicos, como a inflação, o câmbio, os juros e os créditos. Com a chegada da pandemia, em março de 2020, as comemorações juninas, só aconteceram de forma virtual, sem a valoração significativa em movimentação financeira. Em 2021, também houve apenas movimentações das vendas nas formas de delivery e drive thru, gerando de R$ 3 a R$ 4 milhões, bem distante dos R$ 13,5 milhões de 2019”, compara.