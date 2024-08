Volume de água tratada em Holambra no 1º semestre chega a 1,3 bilhão de litros

Montante é equivalente a 708 piscinas olímpicas

Você tem ideia de quanta água cabe em uma piscina olímpica, aquela com 50 metros de comprimento e 22,8 metros de largura? São necessários 1.890.000 litros para encher uma piscina desse porte. É muita água, não? Pois imagine que a Águas de Holambra tratou, de janeiro a junho deste ano, um volume equivalente a 708 piscinas olímpicas. Em seis meses, foram tratados 1.338.861.000 litros de água.

Fundamental à vida, a água que ingerimos pode vir, em muitos casos, de um garrafão comprado ou de um filtro instalado na cozinha. Mas é importante lembrar que não é apenas a água que bebemos que necessita ser de qualidade. Por isso a Águas de Holambra tem a responsabilidade de entregar água potável à população, pois é usada para matar a sede, cozinhar, lavar alimentos e utensílios de cozinha.

Além disso, é com essa mesma água que tomamos banho, escovamos os dentes e lavamos nossas roupas. “Temos o compromisso de fornecer água tratada para as residências, potável e boa para beber”, afirma o coordenador de Operações da Águas de Holambra, Fernando Camilotti. O volume de água tratada coloca a cidade na contramão de índices nacionais, uma vez que, no país, são quase 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável.

“Holambra é um contraponto de eficiência em relação às estatísticas nacionais de saneamento básico. Essa situação privilegiada do município foi fruto de investimentos, planejamento administrativo e operacional, além da oferta contínua de serviços de qualidade na gestão do abastecimento de água”, afirma Fernando.

A precariedade do abastecimento de água potável e a falta do atendimento à coleta e tratamento de esgoto ainda propiciam doenças de veiculação hídrica para a população brasileira. Dentre algumas das doenças ocasionadas por falta de saneamento básico estão: diarreia, malária, dengue, febre amarela, esquistossomose e leptospirose.

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento, reduzir os índices de perdas e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 31 milhões de pessoas atendidas em mais de 505 cidades de 15 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br