VOLUNTÁRIA HÁ 10 ANOS É HOMENAGEADA PELO FUNDO SOCIAL

A manhã desta segunda-feira (31) foi especial para Maria José Francioso. Ela foi homenageada pelos 10 anos de serviço voluntário prestado no Fundo Social. A homenagem aconteceu na sede do Fundo e reuniu a vice-prefeita Maria Helena Scudeler de Barros, a primeira-dama Luzia Cristina Cortes Nogueira e a coordenadora da Casa dos Conselho Maria Aparecida Rossi, além de funcionários e alunos do espaço.

Aos 83 anos e professora desde 1960, Maria José dá aulas de italiano como voluntária dentro da oficina de línguas estrangeiras oferecida pelo Fundo Social. As aulas acontecem toda segunda-feira, das 9h00 às 12h00. Muito querida pela sua dedicação e compromisso, o Fundo Social não poderia deixar passar em branco esse marco significativo. “Um trabalho que causou impacto na vida de tantas pessoas. Dona Maria José é fonte de inspiração para todos nós”, destacou o assessor do Fundo Social, Marcos Lemes, responsável por organizar a homenagem.

Maria Helena lembrou da época em que Maria José foi professora do seus filhos e enalteceu o merecimento pela homenagem. “É uma lutadora. Receba essa simples honraria, mais muito significativa”, frisou. Para Luzia, Maria José serve de exemplo a muitas pessoas ao colocar seus conhecimentos a serviço da população. “Me sinto honrada em prestar essa homenagem”, apontou.

A professora também recebeu homenagens da Casa dos Conselhos e das próprias alunas, que redigiram e leram um texto em italiano. Para Maria José, é muita alegria poder ministrar o curso de italiano voluntariamente todas as semanas. “Venho para cá com muita satisfação. Enquanto poder vir, continuarei vindo. Nasci para ser professora, é onde me realizo e me deixa feliz”, ressaltou. “Amei de paixão”, acrescentou Maria José sobre a homenagem.

Além de Maria José, o Fundo Social conta com outros dois voluntários. Mas, a intenção é ampliar esse quadro. Um projeto de lei, estabelecendo o voluntariado no Fundo Social, está sendo elaborado para ser enviado à Câmara. “Nossa ideia é ter um grupo de voluntários, por exemplo, para casos de emergência”, observou Marcos Lemes. Qualquer pessoa por ser um voluntário. Quem tiver interesse, basta procurar o Fundo Social, à rua Olavo Bilac, 279, Jardim Nossa Senhora Aparecida.