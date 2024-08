Voluntários podem participar do projeto Arte Mágica na Unidade Pediátrica Mário Gattinho

Crédito: Divulgação

Chamamento para inscrições está aberto para pessoas interessadas em fazer atividades de recreação e artes para crianças atendidas no hospital

A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar abriu chamamento público para voluntários interessados em participar do projeto Arte Mágica na Unidade Pediátrica Mário Gattinho. Eles trabalharão com as crianças em atividades como pintura, colagem, dobraduras, fantoches, criação de histórias

“É uma iniciativa que busca colorir vidas e trazer alegria para pacientes e acompanhantes no hospital. Vamos realizar atividades que ajudam a descontrair, reduzir a ansiedade e desenvolver a criatividade e imaginação de todos”, afirma a coordenadora da área de Humanização da Rede, Lucimeire Martini.

A proposta visa descontrair pacientes e acompanhantes, mostrar possibilidades de passar o tempo de maneira agradável, reduzir a ansiedade e desenvolver o processo criativo e a imaginação.

As oficinas ocorrerão mensalmente, de segunda a sexta-feira, de acordo com a disponibilidade dos voluntários. As inscrições podem ser feitas pelo endereço https://forms.gle/BLNfX539JbsEedhj9, até 25 de agosto. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail humanizacao@hmmg.sp.gov.br.