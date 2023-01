Votação – Escolha a Rainha do Carnaval de Santo Antônio de Posse

A votação popular para escolher a Rainha do Carnaval 2023 de Santo Antônio de Posse está oficialmente aberta. São seis candidatas concorrendo ao título, que serão avaliadas pelo público via internet, no formulário disponível nesta publicação. A votação popular vai até quinta-feira, 2, sendo uma oportunidade para o público participar ativamente da escolha dos representantes do Carnaval de Santo Antônio de Posse.

A vencedora do concurso será o rosto oficial do Carnaval de Santo Antônio de Posse em fevereiro, e terá o privilégio de representar a cidade durante o Baile de Carnaval, que acontece no sábado, 4, e no Posse Folia 2023, será realizado nos dias 18, 19, 20 e 21, sendo três noites e duas matinês.

O concurso é uma realização do Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social.