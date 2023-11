VOTAÇÃO POPULAR PARA O CONCURSO DE ARTESANATO

A Prefeitura de Mogi Mirim, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu nesta sexta-feira, dia 10, a votação popular para o Concurso de Artesanato da cidade. O voto deve ser feito até o dia 21 de novembro, objetivando a seleção de três produtos artesanais que tenha a identidade mogimiriana. Os três mais votados serão premiados.

Para votar, basta acessar https://docs.google.com/…/1-2FWQXQaqk3KlkkkfkPG…/prefill clicar em até três trabalhos de artesanato e depois clicar em enviar. Prontinho!

Os ganhadores serão anunciados no Bar dos Artistas no dia 24 de novembro, a partir das 20h00, no Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”. Participe e dê o seu voto!!!