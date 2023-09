Whindersson Nunes anuncia luta com maior influencer da Tailândia

Principal criador de conteúdo do Brasil disputa Misfits Boxing de olho em segunda vitória no boxe

Whindersson Nunes, principal criador de conteúdo da internet brasileira, se prepara para um duelo peso pesado com o maior influencer da Tailândia! O humorista, que se lançou como pugilista, enfrentará My Mate Nate (com 1 milhão de fãs no Instagram e 13,6 milhões de inscritos no Youtube), vencedor de três de suas quatro lutas de boxe até então.

A disputa, marcada para 14 de outubro em Manchester (ING), integra a décima edição do MF & DAZN X Series: The Prime Card, maior evento da história da Misfits Boxing, principal organização de boxe com influencers. É administrada pelo youtuber KSI em parceria com a Wasserman Group, uma das mais importantes agências esportivas do mundo.

Nas outras lutas do card, KSI, invicto no boxe em sete lutas, enfrenta Tommy Fury, vencedor em nove combates, irmão mais novo do campeão mundial dos pesos pesados Tyson Fury e estrela do reality show Love Island. Já Logan Paul, atual estrela da WWE, enfrenta o campeão mundial de Jiu Jitsu, invicto no MMA, e parceiro de treinos de Conor McGregor, Dillon Danis.

Ainda no card, competirão nomes como Salt Papi, maior influencer das Filipinas, King Kenny, ex-algoz de Whindersson, e Chase DeMoor, ex-jogador de futebol americano e estrela do reality show da Netflix Brincando com Fogo.

Nascido em Palmeira do Piauí, o humorista decidiu se tornar youtuber com apenas 15 anos. Tornou-se nacionalmente conhecido por paródias musicais e conquistou espaço na TV e no cinema. Hoje com 28 anos, é o principal criador de conteúdo da internet no Brasil, acumulando mais de 153 milhões de fãs, somadas as principais redes sociais.

No boxe, Whindersson Nunes soma uma vitória contra o rapper polonês FilipeK, um empate contra o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas e uma derrota para o youtuber norte-americano King Kenny.