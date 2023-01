Workshop gratuito aborda mediação de conflitos em condomínios

Evento promovido pelo Café com Síndico e OAB Americana expõe a importância da conciliação na administração dos problemas cotidianos

Pets, crianças, garagem, inadimplência, barulho. Os conflitos dentro de um condomínio são praticamente inevitáveis e cotidianos. Lidar com a coletividade implica, necessariamente, em ter jogo de cintura para administrar e tentar conciliar todos os interesses. Por isso, o síndico deve desenvolver habilidades que o possibilite mediar essas situações e garantir uma boa convivência entre todos.

O conhecimento é sempre um aliado do síndico na hora de resolver conflitos no condomínio. Ele deve estar ciente das disposições do Código Civil, da convenção de condomínio e do regimento interno. Afinal, são as normas que contêm as principais disposições sobre a vida condominial, e cabe ao síndico cumpri-las e fazer com que os moradores as cumpram.

Buscar a necessária qualificação para bem exercer a função é, portanto, mais do que bem-vindo. E uma excelente oportunidade se dará neste próximo dia 19 de janeiro, quinta-feira, em Americana, com o Workshop gratuito que será realizado pelo grupo Café com Síndico em parceria com a OAB Americana voltado a quem atua ou pretende atuar, tanto homens quanto mulheres, como síndico, subsíndico, presidentes de associações residenciais, comerciais e industriais, conselheiro, tesoureiro, porteiro, zelador e advogado, com palestra exclusiva sobre o tema da mediação de conflitos.

Uma das quatro palestrantes do evento, a advogada especializada em convenção condominial e regimento interno para condomínios, Gislaine Aries Tavares Barros, adianta parte do conteúdo que será abordado no encontro.

“Farei uma apresentação sobre a importância de se manter a convenção e o regimento interno atualizados, e como esses documentos são importantes para a resolução de conflitos. Também iremos abordar o trabalho que é realizado no âmbito da OAB CONCILIA e como funciona o processo de mediação de conflitos pela entidade”, explica.

O workshop terá também a participação das advogadas especialistas Vanessa Nascimbem Elias Mendes, Cristina Aparecida Gaseta Ferraz Paiva e Miriane Cangussú Di Mais, todas da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB Americana.

O evento acontece na sede da OAB Americana, localizada na Rua Cristóvão Colombo, 155 – Parque Residencial Nardini, a partir das 17h30. O evento é gratuito, mas para participar é necessário fazer inscrição pelo site: https://cafecomsindico.com/eventos.

SERVIÇO

Café com Síndico

Data: 19 de janeiro

Horário: das 17h30 até 22h30

Inscrições através do link:

https://cafecomsindico.com/eventos

Mais informações: 19 9 81326667 com Luciana Remondi

PROGRAMAÇÃO:

– 17h30 – Credenciamento

– 18h – Café de Negócios

– 20h – Palestra