Ypê abre inscrições para o Programa de Estágio 2024

As vagas são para as unidades em Amparo, Salto, Campinas e São Paulo (SP), Simões Filho (BA), Anápolis e Goiânia (GO) e Itapissuma (PE).

O “Programa de Estágio 2024” da Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, está com inscrições abertas, no período de 29 de agosto até 29 de setembro. Os estudantes interessados, que estiverem no penúltimo ou no último ano da graduação em 2024, já podem acessar o site https://www.bettha.com/estagioype2024.

A companhia busca perfis de estudantes universitários que apresentem vontade de aprender e se desenvolver, com alta capacidade analítica, assumindo protagonismo, e conectados com os valores da Ypê, que são: Cuidado, Honestidade, Humildade, Senso de Dono, Qualidade de ponta a ponta, Simplicidade e Trabalho com Disciplina.

“Aqui na Ypê, estimulamos a aprendizagem e crescimento contínuo com base nos nossos valores. Durante o estágio, os estudantes poderão colocar em prática os aprendizados de seus cursos, além de contar com um plano de desenvolvimento e desafios com foco no aperfeiçoamento de competências técnicas e comportamentais”, explica Cristiane Lacerda Mutri, diretora de Gente e Cultura da Ypê.

BENEFÍCIOS

Com benefícios que vão desde bolsa com valores compatíveis no mercado à assistência médica e odontológica, seguro de vida, restaurante na empresa, vale alimentação, cesta mensal de produtos da marca e desconto nas lojas próprias, as vagas requerem dedicação de 6 horas diárias.

COMO FUNCIONA O PROCESSO

O processo seletivo é dividido em cinco etapas: inscrições, triagem e testes on-line, painel com RH e Gestores Ypê, entrevista individual e evento presencial para conhecer a empresa.

O programa é realizado em parceria com o bettha, startup brasileira especializada em recrutamento e seleção, responsável por todo o processo do programa, desde a fase de seleção, curadoria e as jornadas de desenvolvimento das pessoas candidatas.

“Este é o segundo ano que fechamos a parceria com a Ypê com um processo focado em jornada de desenvolvimento apresentando a cultura da empresa, que está nos lares de quase todos os brasileiros”, conta André Amaral, Head de Marketing do bettha.

Durante o processo, os inscritos terão a oportunidade de utilizar as ferramentas de autoconhecimento Genius e Lifestyle, que são exclusivos da plataforma, podendo assim entender um pouco mais sobre o seu próprio perfil, suas habilidades de maior destaque e aquelas que precisa desenvolver. Além disso, haverá um teste de habilidade em Excel com feedback sinalizando qual é o seu nível de conhecimento na ferramenta. “Com todas essas etapas do processo, nós conseguimos traçar perfis 100% aderentes às necessidades, além de proporcionar para a pessoa candidata jornadas de conhecimento”, finaliza André Amaral, Head de Marketing do bettha.

SERVIÇO – PROGRAMA DE ESTÁGIO YPÊ 2024

Inscrições: https://www.bettha.com/estagioype2024

Período: 29/08/23 a 29/09/2023

Locais: Amparo, Salto, Campinas e São Paulo (SP), Simões Filho (BA), Anápolis e Goiânia (GO) e Itapissuma (PE)

Requisito: estar cursando o penúltimo ou último ano da graduação em 2024.

SOBRE A YPÊ

Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais cinco unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.000 colaboradores. A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para mais de 10 países da América Latina, Ásia, África e Oriente Médio e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan, Perfex, Flor de Ypê e Action Ypê.