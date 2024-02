Ypê Amarelo terá mutirão contra a dengue neste sábado, dia 24 de fevereiro

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu definiu o primeiro mutirão de combate à dengue no município nesse ano. O Parque Residencial Ypê Amarelo receberá a visita dos agentes de endemias e de toda a equipe neste sábado, dia 24 de fevereiro, a partir das 8h. A ação, que será realizada até 13h, envolverá as Secretarias de Serviços Municipais (SSM), Educação e a de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (Saama).

A ação tem o objetivo de combater focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A orientação é para que os moradores autorizem e facilitem a entradas dos servidores nas residências, para que os quintais sejam vistoriados. “Nós vamos realizar essa primeira ação devido ao aumento dos casos de dengue e pedimos, mais uma vez, a colaboração da população”, comentou o secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira.

Além do trabalho de vistoria nos imóveis, haverá um caminhão para recolha de entulho e materiais que possam acumular água parada. “Será um trabalho de casa em casa que busca não só identificar possíveis criadouros, mas principalmente orientar a população do bairro sobre as medidas necessárias para eliminar focos de reprodução do mosquito da dengue”, disse.

Boletim

De acordo com o último boletim divulgado pela Vigilância Ambiental (VA) da Secretaria de Saúde, no dia 22 de fevereiro, Mogi Guaçu tem 771 notificações de dengue, sendo 88 casos positivos e outros 94 aguardando resultado.