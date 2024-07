Ypê é a primeira empresa de bens de consumo a adotar a tecnologia do ChatGPT da Open AI para tirar dúvidas sobre cuidados com a casa

Inteligência artificial denominada de Yara conversa de forma natural com o consumidor e está disponível no site da empresa.

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de limpeza e higiene do país, como parte de um projeto de digitalização anuncia ao mercado, a Yara, a primeira Inteligência Artificial generativa especializada em dicas e dúvidas com cuidados com a casa. A novidade está disponível no site da marca, que passou por uma importante reformulação recentemente, como parte do processo transformação digital da empresa. A Yara é baseada na tecnologia do ChatGPT, capaz de compreender as necessidades dos consumidores e se aprimorar continuamente.

De acordo com a marca, a sua construção foi baseada em uma programação especialmente desenvolvida para a Ypê, utilizando milhares de informações provenientes das interações com seus consumidores ao longo dos anos, a fim de torná-la uma especialista no conhecimento de assuntos relacionados a cuidados com a casa.

A nova assistente virtual da Ypê é capaz de solucionar dúvidas sobre limpeza e organização doméstica, ensinar o usuário a utilizar cada produto corretamente de acordo com a sua necessidade, além de responder a outros questionamentos relacionados à empresa. Segundo Alexandre Gyurkovits, Diretor Digital, Canais Especiais e de Negócios Globais da Ypê, a Inteligência Artificial é uma forma de inovar e trazer tecnologia para o lar dos brasileiros. “A Ypê sempre se preocupou em oferecer produtos de qualidade e que atendam às demandas do mercado. Com a Yara, queremos oferecer uma solução rápida, eficiente e na medida certa para ajudar nos cuidados de casa. Essa é uma das iniciativas digitais que reforça o nosso compromisso permanente com inovação, confiança e cuidado com nossos consumidores e clientes”, afirma o executivo da empresa.

Segundo levantamento realizado pela KPMG-Austrália em parceria com a Universidade de Queensland, 56% dos brasileiros confiam na Inteligência Artificial, sendo a quarta população mundial com maior taxa de aceitação da tecnologia. A partir disso, a Ypê desponta como pioneira no setor ao investir em AI. “O objetivo é tornar o relacionamento mais fluido com o cliente, além de potencializar a lembrança da marca como uma das mais inovadoras do mercado nacional.”, destacou Gyurkovits.

A Zmes, uma empresa one-stop-shop em transformação digital que combina consultoria de negócios, estratégia digital e Growth, storytelling e tecnologia, e é a parceira estratégica da Ypê na sua jornada de digitalização foi a responsável por todo o processo de criação da Yara, desde a concepção até o lançamento. “Estamos demonstrando o poder da inteligência artificial para melhorar a vida cotidiana. A assistente virtual representa um avanço significativo na forma como os consumidores recebem suporte e dicas de cuidados com a casa, reforçando nosso compromisso com a inovação para nossos clientes”, afirmou Henrique Makauskas, CTO da Zmes, reforçando que o “lançamento da Yara é apenas um capítulo no processo de digitalização da Ypê.”

Sobre a Ypê

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, a Ypê é líder em importantes categorias no segmento de higiene e limpeza do Brasil, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, incluindo as marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action de Ypê. Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.700 colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, no interior de São Paulo, conta com mais seis unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE), e ficou entre as melhores empresas para trabalhar no estado de São Paulo e entre as melhores indústrias para trabalhar no Brasil, pelo ranking GPTW 2023. Signatária do Pacto Global – maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) – e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, a Ypê é também a única empresa do setor de limpeza reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU).

Sobre a Zmes

Líder no processo de digitalização das maiores empresas do mercado, a Zmes tem uma combinação única de atuação estratégica baseada nas metodologias das principais consultorias de estratégia do mundo com uma capacidade de execução nas frentes de tecnologia, mídia, comunicação e CRM. Em 3 anos de atuação já gerou mais de R$3Bi de impacto financeiro para empresas como Magazine Luiza, Raia Drogasil, Hypera, Ypê, Pepsico, Havaianas, TIM, iFood entre outras.